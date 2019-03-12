К сожалению, в Украине увеличение затрат на содержание и ремонт дорог вовсе не означает улучшение качества этих самых дорог. К примеру, в 2018 году рост финансирования дорожного хозяйства составил 120%, а количество отремонтированных дорог увеличилось всего на 6%.

Согласно опубликованному официальному отчету "Укравтодор" в 2018 году отремонтировал 987,8 километров дорог.

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Если верить официальному отчету, то планы по ремонту дорог на прошедший год были выполнены всего на 55%. По информации на ноябрь 2018 года оставались не отремонтированы ещё 752,8 километров из запланированных на 2018 год.

⁃ по основной своей бюджетной программе 3111020 Укравтодор отремонтировал только 931,5 км, не выполнен ремонт ещё на 357,7 запланированных километров. При этом деньги по этой программе использованы на 99%.

⁃ по бюджетной программе 3111600 (а это основные трассы - Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Чоп) выполнен ремонт на 18,8 км. Остались не отремонтированы ещё 349,8 запланированных километров!

Всего в натуральных показателях (километрах) Укравтодор выполнил годовой план 2018 только на 55%. При том, что финансирование Укравтодора ( за вычетом сумм на погашение долговых обязательств) выросло в сравнении с 2017 годом в 2,2 раза или на 12,2 миллиардов гривен.

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Так что случилось со стоимостью ремонтов дорог за два последних года? По основному виду работ основной бюджетной программы (средний текущий ремонт) стоимость работ по сравнению с 2016 годом выросла в 2,1 раза. С 5,9 до 12,6 миллионов гривен за километр.

Более того, "Укравтодор" решил не останавливаться на этом и запланировал среднюю стоимость этого вида ремонтов на 2019 год в 14,7 миллинов гривень за километр или в 2,5 раза больше, чем в 2016 году.