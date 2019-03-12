На жаль, в Україні збільшення витрат на утримання і ремонт доріг зовсім не означає поліпшення якості цих самих доріг. Наприклад, в 2018 році зростання фінансування дорожнього господарства склало 120%, а кількість відремонтованих доріг збільшилася всього на 6%.

Згідно з опублікованим офіційним звітом "Укравтодор" в 2018 році відремонтував 987,8 кілометрів доріг.

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Якщо вірити офіційному звіту, то плани по ремонту доріг на минулий рік були виконані всього на 55%. За інформацією на листопад 2018 року залишалися не відремонтовані ще 752,8 кілометри із запланованих на 2018 рік.

– за основною своєю бюджетною програмою 3111020 Укравтодор відремонтував лише 931,5 км, не виконано ремонт ще на 357,7 запланованих кілометрах. При цьому гроші за цією програмою використані на 99%.

– за бюджетною програмою 3111600 (а це основні траси – Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Чоп) виконаний ремонт на 18,8 км. Залишилися не відремонтовані ще 349,8 запланованих кілометрів!

Всього в натуральних показниках (кілометрах) Укравтодор виконав річний план 2018 тільки на 55%. При тому, що фінансування Укравтодору (за вирахуванням сум на погашення боргових зобов'язань) зросла в порівнянні з 2017 роком в 2,2 рази або на 12,2 мільярдів гривень.

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Так що сталося з вартістю ремонтів доріг за два останні роки? За основним видом робіт основної бюджетної програми (середній поточний ремонт) вартість робіт порівняно з 2016 роком зросла в 2,1 рази. З 5,9 до 12,6 мільйонів гривень за кілометр.

Більш того, "Укравтодор" вирішив не зупинятися на цьому і запланував середню вартість цього виду ремонтів на 2019 рік у 14,7 мільйонів гривень за кілометр або в 2,5 рази більше, ніж в 2016 році.