На офіційній сторінці "Укравтодору" з’явилась інформація, яка виправдовує значне підвищення цін на ремонти доріг ростом цін на паливо, будівельні матеріали та оплату праці.

Приводом для виправдань послужила опублікована інформація що до швидкого росту витрат "Укравтодору" і відверто поганого стану українських доріг, про який відомо усім водіям у країні.

Читайте також: Контрольно-вагові комплекси простоюють через відсутність персоналу

В "Укравтодорі" кажуть, що обсяг освоєних коштів у 2018 році склав 22,6 млрд. грн. від запланованих 24,4 млрд. грн. (92,5 %). У тому числі, за рахунок державного бюджету - майже 17 млрд. грн. від запланованих 18,1 млрд. грн. (94 %).

Для порівняння - у 2017 році плановий обсяг фінансування доріг державного значення за рахунок всіх джерел фінансування складав 23,06 млрд. грн. Фактично було освоєно 15,73 млрд. грн. (68%).

Схема розподілу коштів

За словами працівників "Укравтодору" фінансування ремонтно-будівельних робіт на дорогах здійснюється з різних джерел: дорожнього фонду, місцевих бюджетів різних рівнів, Державного фонду регіонального розвитку. Це фінансування спрямовується – окремо на дороги державного, окремо - місцевого та комунального значення.

Така схема розподілення коштів дозволяє "Укравтодору" перекласти відповідальність за стан доріг на органи місцевої влади. За офіційними даними минулого року загалом було відремонтовано 3 800 км. доріг. З них 1 562 км доріг державного значення, за які відповідає саме "Укравтодор".

Читайте також: Українським водіям готують новий привід для зупинки та штрафу

В "Укравтодорі" головним своїм здобутком вважають не стан доріг, а саме схему розподілення коштів. На думку чиновників створення Дорожнього фонду є однією із фундаментальних змін дорожньої галузі, що дасть гарантований результат на роки вперед. Він гарантує збільшення не тільки кількості відремонтованих км доріг, але й якості галузі в цілому. Серйозні зміни вимагають стратегічного бачення та повного перезавантаження системи.

Кажуть в "Укравтодорі" і про якість робіт. Але, за давньою традицією українських чиновників все валять на "попередників". Зараз не допускаються такі порушення, якими супроводжувалися ремонти минулих років. Як приклад, на трасі М-05 Київ – Одеса на багатьох ділянках виявлено повну відсутність основи, що унеможливлює проведення планових ремонтів, а вимагає капітального ремонту та капітальних вкладень. Звісно, така дорога в країні не одна.

Пропорції росту

Фінансування нового будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів збільшується: 2017 рік – 18,5 млрд грн, 2018 рік - 22,6 млрд грн. Збільшується і кількість кілометрів відремонтованих доріг: 2017 рік – 1 400 км, 2018 рік – 1 562 км.

На думку працівників "Укравтодору" збільшення витрат на проведення дорожніх робіт є цілком закономірним - перехід на капітальний ремонт та реконструкцію (що вимагає значно більших коштів), використання більш сучасних технологій із забезпеченням довготривалого ефекту (посилення основи дорожнього одягу шляхом влаштування щебенево-піщаної суміші та регенерації, влаштування додаткових шарів дорожнього одягу), збільшення вартості матеріалів.

Курс стабільний, але все дорожчає

За інформацією "Укравтодору" у період з 2016 по 2018 рр. відбулося суттєве зростання цін на основні дорожньо-будівельні матеріали: бітуму – на 77,4%; щебінь – на 97 %, асфальтобетонну суміш – на 66 %, дизельне паливо – на 48 %.

Безумовно, підвищення цін на бітум пояснюється в першу чергу зростанням цін на нафту. Для прикладу, станом на 01 квітня 2016 р. (на початок будівельного сезону) ціна за барель нафти BRENT становила 38,69 дол., а станом на 02 квітня 2018 р. - 67,76 дол., тобто зростання відбулося на 75%. Ситуацію з підвищенням цін також загострила значна активізація ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах, що спровокувало зростання попиту на бітум як основний дорожньо-будівельний матеріал.

Є інші негативні фактори, які знаходяться поза межами компетенції "Укравтодору": відсутність в Україні власного виробництва бітуму, висока імпортозалежність, монополізація ринку окремими постачальниками.

В основному, бітум займає 50 % в вартості об’єкту з поточного середнього ремонту, тому зміна ціни бітуму на 10% призводить до загального подорожчання об’єкту на 5%. За цей період ціна бітуму змінилася на 77,4 %, тому цілком логічно, що вартість поточного ремонту тільки з врахуванням підвищення цін на бітум має зрости мінімум на 39 %.

Для порівняння в суміжних галузях будівництва, в яких бітум не є основним будівельним матеріалом, за офіційними статистичними даними зростання цін на будівельно-монтажні роботи відбулося на 39%.