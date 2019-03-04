За тиждень 4 ваговимірювальні комплекси поблизу столиці працювали всього 10 з половиною годин. Вони виявили всього три порушення.

За інформацією КП "Центр організації дорожнього руху", протягом тижня з 25 лютого по 3 березня 2019 року ваговимірювальні комплекси, які встановлені на основних в’їздах у місто Київ, пропрацювали загалом 672 робочих години. За цей час на всіх комплексах співробітники Укртрансбезпеки, які мають право зупиняти вантажівки та накладати штрафи, були на робочих місцях лише 10 годин 30 хвилин.

Як результат - зважено 67 вантажних транспортних засобів, з них виявлено 3 з порушенням допустимої норми навантаження на вісь. Коли співробітників Укратрансбезпеки не було на постах, навантаження “фур” ніхто не перевіряв.

Проект з виявлення вантажівок з надмірним навантаженням здійснюється спільно з Укртрансбезпекою та Патрульною поліцією відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, яким місцевим органам влади було рекомендовано придбати ваговимірювальні комплекси.

Нагадаємо, що в Києві встановлюють огорожі на острівцях безпеки.