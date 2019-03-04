За неделю 4 весовые комплексы вблизи столицы работали всего 10 с половиной часов. Они обнаружили всего три нарушения.

По информации КП "Центр организации дорожного движения", в течение недели с 25 февраля по 3 марта 2019 года весовые комплексы, установленные на основных въездах в город Киев, проработали всего 672 рабочих часа. За это время на всех комплексах сотрудники Укртрансбезопасности, имеющие право останавливать грузовики и накладывать штрафы, были на рабочих местах только 10 часов 30 минут.

Как результат – взвешены 67 грузовых транспортных средств, из них выявлено 3 с нарушением допустимой нормы нагрузки на ось. Когда сотрудников Укртрансбезопасности не было на постах, нагрузки "фур" никто не проверял.

Проект по выявлению грузовиков с чрезмерной нагрузкой осуществляется совместно с Укртрансбезопасностью и патрульной полицией в соответствии с распоряжением Кабинета министров, которым местным органам власти было рекомендовано приобрести весовые комплексы.

Напомним, что в Киеве устанавливают ограждения на островках безопасности.