Перевантажені фури – один з найвпливовіших чинників, що призводить до швидкого руйнування доріг. Саме тому відновлення та ремонти доріг без контролю перевантаження не має сенсу.

У Київській області цього року планують реалізувати пілотний проект “зважування в русі”, який передбачає боротьбу з перевантаженими фурами. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

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“Цього року в Київській області буде реалізований пілотний проект “зважування в русі”. Він передбачає жорстку боротьбу з фурами, які йдуть з перевантаженнями… Цей проект ми починаємо саме в Київській області, а потім повторимо його в інших областях України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Укравтодор вже підписав контракт з пілотного проекту зважування автомобілів в русі. На під’їздах до Києва на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 збудують шість майданчиків для автоматичного зважування авто в русі. Пілотний проект можуть розширити. Планується, що за два-три роки в країні з’явиться до 200-250 таких пунктів.

Переможець тендеру – україно-канадський консорціум: компанії СЕА Електронікс Україна, International Road Dynamics, Автомагістраль-Південь. Вартість контракту становить $ 6,44 млн і 1,8 млн грн (з урахуванням ПДВ).

Чому це важливо?

Перевантажені фури на дорогах України завдають збитків державі. Перевантаження транспорту — це пряме порушення закону. Наприклад, в США за цим стежать поліція та інші контролюючі органи, а далекобійники стають на спеціальні ваги кожного разу, як отримали новий вантаж. І в разі перевантаження можуть взагалі відмовитися везти ту частину партії, яка виходить за допустимі межі, тому що це загрожує їм чималими штрафами.

Однак в Україні на сьогоднішній день замало комплексів для зважування автотранспорту. При цьому навіть ідеальна і якісна дорога навряд чи в змозі пережити рік-два, якщо кожен день по ній будуть рухатися перевантажені фури.

За європейськими стандартами, двовісні фури повинні не перевищувати вагу в 18 тонн, тривісні – 25 тонн, а чотирьохвісні – 32 тонни. Вага в 40 тонн допустима тільки для деяких комбінованих вантажівок з 4-6 осями.

Натомість зараз в Україні всі ці авто не повинні перевищувати вагу в 40 тонн, а контейнеровози навіть 44 тонни.

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На думку “Укравтодору”, саме надважкі вантажівки руйнують українські дороги. Особливо згубний вплив чинять машини, в яких на дві осі припадає близько 40 тонн. Тоді кожне колесо тисне на дорогу так, що уникнути її швидкого руйнування практично неможливо. При цьому, саме двовісні вантажівки найбільше курсують дорогами України.