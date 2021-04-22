Світова прем’єра нової Škoda Fabia відбудеться 4 травня. Вже відомо, що четверте покоління популярної моделі буде значно більшим і виразнішим за попередні.

Напередодні світової прем’єри Škoda Fabia четвертого покоління Škoda Auto розкрила деталі екстер’єру, випустивши перші офіційні скетчі.

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Малюнки демонструють чіткі, сучасні й динамічно окреслені лінії нової Škoda Fabia. Четверте покоління буде на 111 мм довшим і на 48 мм ширшим, ніж його попередник. Нова Fabia спроектована на модульній платформі MQB-A0, розробленій Volkswagen Group, а отже, збільшиться як простір для пасажирів, так і багажник.

Малюнок із зображенням передньої частини автомобіля дозволяє вперше побачити пласкі передні фари і широку решітку радіатора Škoda з хромованою рамкою і чорними ребрами. Подовжений спойлер з боковими ребрами, а також оптимізована форма зовнішніх дзеркал гарантують відмінну аеродинаміку.