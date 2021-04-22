Мировая премьера новой Škoda Fabia состоится 4 мая. Уже известно, что четвертое поколение популярной модели будет значительно больше и выразительнее предыдущих.

Накануне мировой премьеры Škoda Fabia четвертого поколения Škoda Auto раскрыла детали экстерьера, выпустив первые официальные скетчи.

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Рисунки демонстрируют четкие, современные и динамично очерченные линии новой Škoda Fabia. Четвертое поколение на 111 мм длиннее и на 48 мм шире, чем его предшественник. Новая Fabia спроектирована на модульной платформе MQB-A0, разработанной Volkswagen Group, а значит, увеличится как пространство для пассажиров, так и багажник.

Рисунок с изображением передней части автомобиля позволяет впервые увидеть плоские передние фары и широкую решетку радиатора Škoda с хромированной рамкой и черными ребрами. Удлиненный спойлер с боковыми ребрами, а также оптимизированная форма наружных зеркал гарантируют отличную аэродинамику.