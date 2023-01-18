Чеський автовиробник фіксує стабільні показники продажів, незважаючи на складну ситуацію з постачанням. В Україні Škoda посіла 4-ту позицію, збільшивши долю з 6 до 7,1%.

Минулого року продажі Škoda у світі склали 731 300 автомобілів, зокрема 377 тис у Західній Європі, 134,3 тис у Німеччині, 148 тис у Центральній Європі, 71,2 тис у Чехії, 31,6 тис у Східній Європі (не враховуючи Росію).

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Škoda Auto та автомобільна промисловість загалом зіткнулися з багатьма проблемами, зокрема з постійним дефіцитом напівпровідників, військовими діями в Україні, проблемами з ланцюгом постачання, зростанням цін на енергоносії та сировину та геополітичною невизначеністю.

Швидке зростання популярності Enyaq iV (+20%) підкреслює успіх нещодавно розпочатого електричного напрямку Škoda. Крім того, моделі з ефективними двигунами внутрішнього згоряння Škoda залишаються дуже популярними, причому Octavia є найуспішнішою, за нею йдуть позашляховики Kamiq і Kodiaq.

У 2022 році Škoda також значно посилила свою ініціативу щодо інтернаціоналізації: на стратегічно важливому зростаючому ринку Індії автовиробник більш ніж подвоїв продажі. Ще одним ключовим кроком у використанні потенціалу зростання стане експансія Škoda на в’єтнамський ринок.

В Украні Škoda посіла 4-ту позицію на ринку, збільшивши при цьому долю з 6 до 7,1%. Бестселер Škoda Octavia продовжує лідирувати у своєму сегменті з долею 44,2% (+5,2%). Перемістився з 3-ї на 2-гу позицію Superb з долею 12,6% (+6,2%), з 11-ї на 6-ту Karoq з долею 4,4% (+1,3%). Флагманський кросовер Škoda Kodiaq займає, як у попередні рокі, другу позицію в сегменті з долею 22,8% (+7,1%). Він залишається одним з найпопулярніших в Україні кросоверів і входить у ТОП-5 серед усіх моделей.

Поставки Škoda Auto у 2022 році за моделями у світі: