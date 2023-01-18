Чешский автопроизводитель фиксирует стабильные показатели продаж, несмотря на сложную ситуацию со снабжением. В Украине Škoda заняла 4-ю позицию, увеличив долю с 6 до 7,1%.

В прошлом году продажи Škoda в мире составили 731 300 автомобилей, в том числе 377 тыс. в Западной Европе, 134,3 тыс. в Германии, 148 тыс. в Центральной Европе, 71,2 тыс. в Чехии, 31,6 тыс. в Восточной Европе (не считая Россию).

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Škoda Auto и автомобильная промышленность столкнулись со многими проблемами, в частности с постоянным дефицитом полупроводников, военными действиями в Украине, проблемами с цепью поставок, ростом цен на энергоносители и сырье и геополитической неопределенностью.

Быстрый рост популярности Enyaq iV (+20%) подчеркивает успех недавно начавшегося электрического направления Škoda. Кроме того, модели с эффективными двигателями внутреннего сгорания Škoda остаются очень популярными, причем Octavia является самой успешной, за ней следуют внедорожники Kamiq и Kodiaq.

В 2022 году Škoda также значительно усилила свою инициативу по интернационализации: на стратегически важном растущем рынке Индии автопроизводитель более чем удвоил продажи. Еще одним ключевым шагом в использовании потенциала роста станет экспансия Škoda на вьетнамский рынок.

В Украине Škoda заняла 4-ю позицию на рынке, увеличив при этом долю с 6 до 7,1%. Бестселлер Škoda Octavia продолжает лидировать в своем сегменте с долей 44,2% (+5,2%). Переместился с 3-й на 2-ю позицию Superb с долей 12,6% (+6,2%), с 11-й на 6-ю Karoq с долей 4,4% (+1,3%). Флагманский кроссовер Škoda Kodiaq занимает, как в предыдущие годы, вторую позицию в сегменте с долей 22,8% (+7,1%). Он остается одним из самых популярных в Украине кроссоверов и входит в ТОП-5 среди всех моделей.

Поставки Škoda Auto в 2022 году по моделям в мире: