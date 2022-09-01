Škoda змінює свій логотип. Новий дизайн підкреслює назву, водночас використовуючи два відтінки зеленого.

Чеський автовиробник планує модернізувати дизайн марки. Новий логотип Škoda також є частиною цієї модернізації.

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Одним із факторів, що спонукали до змін, стала стратегія Next Level Škoda 2030, яка більше спрямовує чеського автовиробника на електрифікацію та цифровізацію.

Окрім нового графічного дизайну, брендинг зазнав інших змін. Тепер компанія використовуватиме назву Škoda та традиційну крилату стрілу в кільці більш окремо, а назва стане основним інструментом комунікації. Цей типографічний логотип з’явиться не лише на задній частині автомобілів Škoda, як це було в останні роки, а й на передній частині.

Новий логотип на передній частині автомобіля

Команда, яка працювала над новою ідентичністю бренду, була дуже невеликою. Робота тривала понад рік, і спочатку команда працювала зі 165 пропозиціями, з яких поступово склався короткий список із трьох. Потім Škoda провела ретельне тестування цих версій за участю понад 2200 респондентів із Чехії, Німеччини, Італії, Норвегії, Індії та Ізраїлю. Згідно з їхніми відгуками, представлений дизайн логотипу став переможцем.

Покупці та шанувальники бренду Škoda поступово почнуть знайомитися з новим логотипом. Спочатку він з'явиться на комунікаційних матеріалах. З 2024 року логотип також почне з’являтися на нових моделях.