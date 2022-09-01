Škoda меняет свой логотип. Новый дизайн подчеркивает название, одновременно используя два оттенка зеленого.

Чешский автопроизводитель планирует модернизировать дизайн марки. Новый логотип Škoda также является частью этой модернизации.

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Одним из факторов, побудивших к изменениям, стала стратегия Next Level Škoda 2030, которая больше направляет чешского автопроизводителя на электрификацию и цифровизацию.

Помимо нового графического дизайна, брендинг претерпел другие изменения. Теперь компания будет использовать название Škoda и традиционную крылатую стрелу в кольце более отдельно, а название станет основным инструментом коммуникации. Этот типографический логотип появится не только на задней части автомобилей Škoda, как это было в последние годы, но и на передней части.

Новый логотип на передней части автомобиля

Команда, работавшая над новой идентичностью бренда, была очень небольшой. Работа продолжалась более года, и сначала команда работала со 165 предложениями, из которых постепенно сложился короткий список из трех. Потом Škoda провела тщательное тестирование этих версий с участием более 2 200 респондентов из Чехии, Германии, Италии, Норвегии, Индии и Израиля. Согласно их отзывам, представленный дизайн логотипа стал победителем.

Покупатели и поклонники бренда Škoda постепенно начнут знакомиться с новым логотипом. Сначала он появится на коммуникационных материалах. С 2024 года логотип также начнет появляться на новых моделях.