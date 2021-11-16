Škoda випустила два попередні ескізи оновленого кросовера Karoq.

Модель компактного кросовера, вперше представленого чотири роки тому, отримала більш виразний дизайн та оновлену оптику. Онлайн-презентація новинки запланована на 30 листопада.

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На одному з двох ескізів оновленого Škoda Karoq помітна збільшена шестикутна решітка радіатора з подвійними планками, під якою розташований широкий повітрозабірник. Фари загалом тонші, ніж у попередній версії, і доходять до решітки радіатора. Їхній динамічний вигляд підкреслюється оновленими денними ходовими вогнями, які тепер складаються з двох окремих елементів. Під ним знаходиться другий блок освітлення протитуманних фар або в топовій комплектації окремий світлодіодний модуль. Така конфігурація фар забезпечує у темряві характерний малюнок із чотирма джерелами світла.

На другому ескізі зображена змінена задня частина Karoq. На додаток до довшого заднього спойлера та візуально оновленого бампера задні ліхтарі тепер також мають новий, різко окреслений дизайн. Як і фари, вони були зменшені та підкреслюють ширину автомобіля, зберігаючи фірмову С-подібну форму та кристалічний дизайн Škoda.