Škoda выпустила два предварительных эскиза обновленного кроссовера Karoq.

Модель компактного кроссовера, впервые представленного четыре года назад, получила более выразительный дизайн и обновленную оптику. Онлайн-презентация новинки запланирована на 30 ноября.

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На одном из двух эскизов обновленного Škoda Karoq заметна увеличенная шестиугольная решетка радиатора с двойными планками, под которой расположен широкий воздухозаборник. Фары в целом тоньше, чем у предыдущей версии, и доходят до радиаторной решетки. Их динамичный вид подчеркивается обновленными дневными ходовыми огнями, которые состоят из двух отдельных элементов. Под ним находится второй блок освещения противотуманных фар или в топовой комплектации отдельный светодиодный модуль. Такая конфигурация фар обеспечивает в темноте характерный рисунок с четырьмя источниками света.

На втором эскизе изображена измененная задняя часть Karoq. В дополнение к более длинному заднему спойлеру и визуально обновленному бамперу задние фонари теперь также имеют новый, резко очерченный дизайн. Как и фары, они были уменьшены и подчеркивают ширину автомобиля, сохраняя фирменную форму и кристаллический дизайн Škoda.