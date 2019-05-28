Пікап зробили студенти на базі ŠKODA KODIAQ. Поки що мова про серійне виробництво не йде, але перший виставочний екземпляр можна буде побачити на одному з найближчих автошоу.

Команда з 35 студентів навчалась більше 2000 годин аби досягти необхідного рівня майстерності. Їхньою випускною роботою став цілком реальний пікап MOUNTIAQ створений на базі KODIAQ. Це вже шостий автомобіль марки ŠKODA створений студентами.

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Що до перспектив серійного виробництва пікапу марки ŠKODA офіційної інформації немає, але створення таких прототипів як MOUNTIAQ говорить про зацікавленість чеського автовиробника у новому для себе класі.

Технічні деталі поки що не розкриваються. Відомо лише що колісна база MOUNTIAQ становить 2788 міліметрів, а у якості силової установки використовується бензиновий двигун 2.0 TSI потужністю 140 кВт (190 к.с.).