Пикап сделали студенты на базе ŠKODA KODIAQ. Пока что речь о серийном производстве не идет, но первый выставочный экземпляр можно будет увидеть на одном из ближайших автошоу.

Команда из 35 студентов училась более 2000 часов, чтобы достичь необходимого уровня мастерства. Их выпускной работой стал вполне реальный пикап MOUNTIAQ созданный на базе KODIAQ. Это уже шестой автомобиль марки ŠKODA созданный студентами.

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Что до перспектив серийного производства пикапа марки ŠKODA официальной информации нет, но создание таких прототипов как MOUNTIAQ говорит о заинтересованности чешского автопроизводителя в новом для себя классе.

Технические детали пока не раскрываются. Известно лишь, что колесная база MOUNTIAQ составляет 2788 миллиметров, а в качестве силовой установки используется бензиновый двигатель 2.0 TSI мощностью 140 кВт (190 л.с.).