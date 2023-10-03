Škoda Auto випустила відео-тизер нового Kodiaq та оголосила деталі світової прем'єри.

Škoda Auto анонсувала відео-тизером світову прем’єру Kodiaq другого покоління. Вперше елементи нової мови дизайну бренду Modern Solid були втілені у серійній моделі флагманського позашляховика.

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Світова прем'єра запланована на 4 жовтня о 19:45 за київським часом і транслюватиметься в прямому ефірі на каналах Škoda Storyboard, а також на YouTube і X-каналах Škoda.

У тизері показані ключові оновлення, серед яких новий напис на кришці багажника, повністю оновлений інтер'єр з елементами керування Smart Dials і важіль перемикача передач на рульовій колонці. Ці оновлення доповнюються елементами дизайну Modern Solid.

Пряма трансляція відбудеться на каналах Škoda Storyboard, а також на YouTube та X-каналах Škoda 4 жовтня о 19:45 за київським часом. Протягом вечора в розділі Media Room на сайті Škoda Storyboard буде опублікований повний прес-кіт.