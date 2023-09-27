Нове покоління Škoda Kodiaq незабаром буде представлено. Він спиратиметься на рішення як свого попередника, так і інших кросоверів Škoda.

Перші ескізи Kodiaq останнього покоління вже офіційно опубліковано. Новий Kodiaq має допомогти комерційному успіху кросоверів Škoda, які вже користуються великою популярністю. З квітня 2009 року по вересень 2023 року Škoda випустила три мільйони своїх сучасних моделей SUV.

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На Kodiaq припала левова частка цього успіху. Фактично тримільйонним позашляховиком Škoda, який зійшов з конвеєра, був Kodiaq. На Kodiaq припадає понад чверть загального виробництва позашляховиків Škoda (841 900 одиниць) і є найпопулярнішим позашляховиком бренду. Його головним «конкурентом» є його молодший брат, Karoq , на сьогоднішній день виготовлено 705 800 одиниць.

Сучасна ера позашляховиків Škoda почалася в 2009 році з компактного Yeti, на зміну якому прийшов Karoq. Yeti все ще залишається третім за популярністю позашляховиком Škoda в історії: їх випущено понад 684 000 екземплярів. Kamiq також швидко завоював покупців, розійшовшись тиражом понад 537 000 одиниць.

Yeti був піонером, але сімейство Kamiq, Karoq і Kodiaq тепер є основою асортименту Škoda. Зважаючи на це, у портфоліо чеського автовиробника є й інші моделі, які відкривають нові горизонти та популярність яких зростає нестримними темпами. Це Enyaq і Enyaq Coupé, з яких було випущено 166 900 одиниць з початку виробництва в кінці 2020 року до вересня 2023 року, тоді як позашляховик Kushaq, виробництво якого на сьогоднішній день становить майже 64 000 одиниць, є видатним в Індії.