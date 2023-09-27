Новое поколение Škoda Kodiaq в скором времени будет представлено. Новика будет опираться на решения как своего предшественника, так и других кроссоверов Škoda.

Первые эскизы Kodiaq последнего поколения уже официально опубликованы. Новый Kodiaq должен помочь коммерческому успеху кроссоверов Škoda, уже пользующихся большой популярностью. С апреля 2009 по сентябрь 2023 года Škoda выпустила три миллиона SUV.

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На Kodiaq пришлась львиная доля этого успеха. Фактически трехмиллионным внедорожником Škoda, сошедшим с конвейера, был Kodiaq. На Kodiaq приходится более четверти общего производства внедорожников Škoda (841 900 единиц) и является самым популярным внедорожником бренда. Его главным «конкурентом» является его младший брат Karoq, на сегодняшний день изготовлено 705 800 единиц.

Современная эра внедорожников Škoda началась в 2009 году с компактного Yeti, на смену которому пришел Karoq. Yeti все еще остается третьим по популярности внедорожником Škoda в истории: их выпущено более 684 000 экземпляров. Kamiq также быстро завоевал покупателей, разойдясь тиражом более 537 000 единиц.

Yeti был пионером, но семейство Kamiq, Karoq и Kodiaq теперь является основой ассортимента Škoda. Учитывая это, у портфолио чешского автопроизводителя есть и другие модели, открывающие новые горизонты и популярность которых возрастает безудержными темпами. Это Enyaq и Enyaq Coupé, из которых было выпущено 166 900 единиц с начала производства в конце 2020 года по сентябрь 2023 года, тогда как внедорожник Kushaq, производство которого на сегодняшний день составляет почти 64 000 единиц, является выдающимся в Индии.