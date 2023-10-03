Škoda Auto выпустила видеотизер нового Kodiaq и объявила детали мировой премьеры.

Škoda Auto анонсировала видео-тизером мировую премьеру Kodiaq второго поколения. Впервые элементы нового языка дизайна бренда Modern Solid были представлены в серийной модели флагманского внедорожника.

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Мировая премьера запланирована на 4 октября в 19:45 по киевскому времени и будет транслироваться в прямом эфире по каналам Škoda Storyboard, а также на YouTube и X-канале Škoda.

В тизере показаны ключевые обновления, среди которых новая надпись на крышке багажника, полностью обновленный интерьер с элементами управления Smart Dials и рычаг переключателя передач на рулевой колонке. Эти обновления дополняются элементами дизайна Modern Solid.

Прямая трансляция состоится на каналах Škoda Storyboard, а также YouTube и X-каналах Škoda 4 октября в 19:45 по киевскому времени. В течение вечера в разделе Media Room на сайте Škoda Storyboard будет опубликован полный пресс-кот.