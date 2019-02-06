Незадовго до світової прем'єри нового ŠKODA KAMIQ на Женевському автосалоні ŠKODA розсекретила інтер'єр нового міського кросовера.

Інтер'єр ŠKODA KAMIQ характеризується новою концепцією, вперше представленої на VISION RS. Для компактного кросовера доступний один з найбільших дисплеїв в сегменті – 10,25 дюйма.

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Побудований на модульній платформі (MQB) ŠKODA KAMIQ пропонує відносно багато внутрішнього простору для пасажирів.

Колісна база (відстань між осями) становить 2651 міліметр. Обсяг багажника – 400 літрів, а при складених спинках задніх сидінь він збільшується до 1395 літрів.

Світова прем'єра нового ŠKODA KAMIQ відбудеться на Женевському автосалоні, який буде проводитися з 5 по 17 березня 2019 року. Там же будуть оголошені всі характеристики новинки і ціни.