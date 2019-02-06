Незадолго до мировой премьеры нового ŠKODA KAMIQ на Женевском автосалоне ŠKODA рассекретила интерьер нового городского кроссовера.

Интерьер ŠKODA KAMIQ характеризуется новой концепцией, впервые представленной на VISION RS. Для компактного кроссовера доступен один из самых больших дисплеев в сегменте –10,25 дюйма.

Читайте также: Когда бывают акции на новые автомобили в Украине

Построенный на модульной платформе (MQB) ŠKODA KAMIQ предлагает относительно много внутреннего пространства для пассажиров.

Колесная база (расстояние между осями) составляет 2651 миллиметр. Объем багажника – 400 литров, а при сложенных спинках задних сидений он увеличивается до 1395 литров.

Мировая премьера нового ŠKODA KAMIQ состоится на Женевском автосалоне, который будет проводиться с 5 по 17 марта 2019 года. Там же будут оглашены все характеристики новинки и цены.