За тиждень до світової онлайн-прем’єри Škoda оприлюднила відеотізер, у якому розкриваються перші подробиці оновленого кросовера Škoda Kodiaq.

Автомобіль отримає ефектнішу передню частину з більш вертикальною і тепер шестикутною ришіткою радіатора. Фари стали тоншими і разом з окремим світлодіодним модулем, розташованим під ними, створюють новий світловий силует. Задні ліхтарі мають кристалічну структуру і є більш тонкою версією типової С-подібної форми.

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Офіційна прем’єра оновленого Škoda Kodiaq у діджитал-форматі відбудеться 13 квітня.

Запуск Kodiaq у 2016 році став початком успішної кампанії SUV Škoda. З того часу було випущено понад 600 000 автомобілів цієї моделі, і тепер вона доступна на 60 ринках по всьому світу.