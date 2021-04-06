За неделю до мировой онлайн-премьеры Škoda обнародовала видеотизер, в котором раскрываются первые подробности обновленного кроссовера Škoda Kodiaq.

Автомобиль получит эффектную переднюю часть с более вертикальной и теперь шестиугольной решеткой радиатора. Фары стали более тонкими и вместе с отдельным светодиодной модулем, расположенным под ними, создают новый световой силуэт. Задние фонари имеют кристаллическую структуру и являют собой более тонкую версию обычной С-образной формы.

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Официальная премьера обновленного Škoda Kodiaq в диджитал-формате состоится 13 апреля.

Запуск Kodiaq в 2016 году стал началом успешной кампании SUV Škoda. С тех пор было выпущено более 600 тысяч автомобилей этой модели, и теперь она доступна на 60 рынках по всему миру.