Компанія Škoda має намір зміцнити свою присутність у світі цифрових перегонів, а тому презентує Škoda Vision Gran Turismo – автомобіль, розроблений ексклюзивно для гоночного симулятора Gran Turismo 7 PlayStation. Концепт презентують вже 24 квітня.

Чеський автовиробник поділився тизерним зображенням концепту, на якому помітні його задні ліхтарі з тонким квадратним ліхтарем. Саму модель презентують в прямому ефірі на арені PLAYzone у Празі.

Як повідомляє Škoda, стежити за прем’єрою новинки можна буде на YouTube-каналі Škoda Motorsport і Škoda Auto Česká republika, а також на Twitch-каналі PLAYzoneCZ.

Читай також: Рідкісні та маловідомі моделі Škoda: фото

Концепція Vision Gran Turismo – це електричний одномісний гоночний автомобіль. Модель має повний привід та поєднує в своїй зовнішності елементи дизайну Škoda 1100 OHC Spider 1957 року випуску й новий стиль під назвою Skoda Modern Solid.

Таким чином, компанія зміцнює свою присутність в геймерському світі та покращує впізнаваність бренду серед молодої аудиторії. Раніше компанія брала участь в колаборації з дуже популярною грою Fortnite.