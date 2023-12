Škoda розширює свою присутність у світі відеоігор, створивши мапу і власний квест у Fotrnite.

Автовиробники розширюють свою впізнаваність завдяки відеоіграм, адже зараз молоде покоління надає перевагу новим видам медіа, а не традиційним ЗМІ. Серед них – Skoda Auto, яка ввійшла у геймерський світ зі своїм “зарядженим” електричним кросовером Enyaq Coupe RS.

Гра має інтерактивний режим, де кожен охочий може створити власні ігрові карти та квести. Саме так і вчинила компанія Škoda, створивши власну карту з квестами “Out of Bounds Odyssey”.

“Молодше покоління — і не тільки воно — відмовляється від традиційних медіа, таких як телебачення та радіо, і проводить все більше часу за відеоіграми. Тож коли Škoda вирішила доєднатись до Fortnite, для них це було не лише логічним кроком, але й оригінальним завданням», — каже Зузана Валковічова, яка займається маркетингом у Škoda Auto.

Розробники Fortnite якраз нещодавно додали новий режим перегонів, тому Škoda вибрала вдалий час, щоб доєднатися до гри.

У грі бренд Škoda використав свою модель Enyaq Coupe RS. Гравці матимуть змогу виконати три мініквести, якщо знайдуть авто. Це популяризує чеський електромобіль серед молоді.

Škoda заохочує гравців, які виявлять ці локації на карті Out of Bounds Odyssey, робити селфі в грі, публікувати їх в Instagram і позначати офіційний обліковий запис чеського автовиробника.

Fortnite – одна з найпопулярніших відеоігор у світі, в неї грають близько 350 мільйонів геймерів. Раніше до гри приєднались такі відомі актори, як Marshmello, Eminem, The Weeknd та інші. Fortnite, а отже, і квест Out of Bounds Odyssey можна грати на різних платформах. Гра доступна для завантаження для ПК, iOS, iPad OS та інших пристроях.