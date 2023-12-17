Поліція Чеської Республіки отримала перші 50 спеціально модифікованих Škoda Kodiaq та організувала спеціальну демонстрацію маневру, які використовують патрульні для боротьби з порушниками-втікачами.

Суть маневру PIT, що означає Precision Immobilisation Technique або Pursuit Intervention Technique, полягає в тому, аби елегантно розвернути автомобіль правопорушника. Для цього поліцейські Kodiaq обладнують спеціальною металевою конструкцією, яку у нас в народі називають “кенгурятником”.

“Деякі вважають ефективність даного маневру низькою, бо водій-порушник не дозволить застосувати його. Однак, водій, якого переслідують, зосереджений на собі, він не дуже стежить за кожним рухом поліцейської машини. Він у стресі, йому потрібно стежити за дорогою попереду, йому потрібно правильно гальмувати під час повороту, і це той самий момент, коли поліцейський може використовувати маневр PIT», – пояснює Девід Варчола, експерт з методів навчання поліції в Чехії.

Зазвичай поліцейські застосовують цей маневр на менших швидкостях – як правило, до 60 км/год. У такому випадку ризик перевороту автомобіля порушника, чи вторинного удару з ним мінімальний. Однак у кожній окремій ситуації, поліцейські зважують всі “за і проти” перед застосуванням даного маневру, бо PIT, хоч і ефективний, проте досить небезпечний як для його виконавців, так і для інших учасників дорожнього руху.

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Після успішного виконання маневру, коли автомобіль правопорушника успішно розвернутий, його намагаються заблокувати іншим екіпажем, бо зазвичай під час погоні порушника наздоганяє декілька поліцейських авто. Врешті-решт порушнику залишається лише здатись.

Наразі поліцейські Skoda Kodiaq працюють у багатьох країнах Європи. У лавах Національної поліції України навіть є так звані “фантомні патрулі”, які теж використовують Skoda Kodiaq. Втім, це звичайні машини, які зовні ніяк не відрізняються від серійних.

Натомість Kodiaq, який спеціально роблять для чеської поліції – це надійний та вірний помічник для правоохоронців, та грізний супротивник для правопорушників, який залишає їм мало шансів на втечу.

Окрім рами, типової поліцейської лівреї та обов’язкових маячків і сирени, поліцейські позашляховики мають інше спецобладнання: радіо, додаткове внутрішнє освітлення, додаткові USB-роз’єми, розетка на 230 вольт і тримачі для зброї та блокнота спереду, а також відсутність сонцезахисної шторки для задніх пасажирів (в цьому випадку правопорушників).

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Ще однією особливістю є ремінь безпеки на задніх сидіннях, який застібається назовні, тому має застібку біля дверей. Це зроблено для того, щоб поліцейському не доводилося тягнутися поперек тіла людини, коли її стримують.