Полиция Чешской Республики получила первые 50 специально модифицированных Škoda Kodiaq и организовала специальную демонстрацию маневра, которые используют патрульные для борьбы с беглыми нарушителями.

Суть маневра PIT, что означает Precision Immobilisation Technique или Pursuit Intervention Technique, заключается в том, чтобы элегантно развернуть автомобиль правонарушителя. Для этого полицейские Kodiaq оборудуют специальной металлической конструкцией, которую у нас в народе называют “кенгурятником”.

"Некоторые считают эффективность данного маневра низкой, потому что водитель-нарушитель не позволит применить его. Однако, водитель, которого преследуют, сосредоточен на себе, он не очень следит за каждым движением полицейской машины. Он в стрессе, ему нужно следить за дорогой впереди, ему нужно правильно тормозить во время поворота, и это тот самый момент, когда полицейский может использовать маневр PIT", – объясняет Дэвид Варчола, эксперт по методам обучения полиции в Чехии.

Обычно полицейские применяют этот маневр на меньших скоростях – как правило, до 60 км/ч. В таком случае риск переворота автомобиля нарушителя, или вторичного удара с ним минимален. Однако в каждой отдельной ситуации, полицейские взвешивают все "за и против" перед применением данного маневра, потому что PIT, хоть и эффективный, однако достаточно опасен как для его исполнителей, так и для других участников дорожного движения.

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После успешного выполнения маневра, когда автомобиль правонарушителя успешно развернут, его пытаются заблокировать другим экипажем, потому что обычно во время погони нарушителя догоняет несколько полицейских авто. В конце концов нарушителю остается только сдаться.

Сейчас полицейские Skoda Kodiaq работают во многих странах Европы. В рядах Национальной полиции Украины даже есть так называемые "фантомные патрули", которые тоже используют Skoda Kodiaq. Впрочем, это обычные машины, которые внешне никак не отличаются от серийных.

Зато Kodiaq, который специально делают для чешской полиции – это надежный и верный помощник для правоохранителей, и грозный противник для правонарушителей, который оставляет им мало шансов на побег.

Кроме рамы, типичной полицейской ливреи и обязательных маячков и сирены, полицейские внедорожники имеют другое спецоборудование: радио, дополнительное внутреннее освещение, дополнительные USB-разъемы, розетка на 230 вольт и держатели для оружия и блокнота спереди, а также отсутствие солнцезащитной шторки для задних пассажиров (в этом случае правонарушителей).

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Еще одной особенностью является ремень безопасности на задних сиденьях, который застегивается наружу, поэтому имеет застежку у дверей. Это сделано для того, чтобы полицейскому не приходилось тянуться поперек тела человека, когда его сдерживают.