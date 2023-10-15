Общественность и эксперты склоняются к мнению, что недавняя погоня за мотоциклистом на скорости 225 км/ч подвергает сомнению тактику и безопасность полицейского преследования.

Почти 20-минутная полицейская погоня в Арканзасе (США) в конце сентября не привела к аресту нарушителя, создав большой риск для окружающих. Видеорегистратор показывает многочисленные случаи, когда водитель, полиция и случайные прохожие рисковали получить серьезные травмы.

Нарушителя с угрожающими вхождениями в повороты и маневрами так и не поймали. Однако этот пример дал повод для дискуссии о целесообразности преследования полицией нарушителя ПДД.

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Таким образом, показанный инцидент ставит под сомнение тактику, использованную во время преследования. Эксперты сошлись во мнении, что беглецы не очень хорошие парни. Именно их действия угрожают общественности, и именно этот риск для общественной безопасности заставил некоторых полицейских применить опасную тактику.

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На видео видно, как патруль мчится по жилым улицам, пытаясь догнать нарушителя. Преследование продолжается по шоссе с включенными огнями и сиренами. Некоторые маневры мотоциклиста указывают на то, что он не слишком опытен, но погоня продолжается.

Байкер и патрульная машина пролетают мимо пешеходов со скоростью 140 миль/час (225 км/ч) и даже быстрее. В одной точке поворота после 19 минут преследования подозреваемый водитель потерял управление и шлепнулся вниз. Пока патруль сбавил скорость, развернулся, тот уже пересек встречную полосу дороги и побежал в лес.

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Через шесть минут пешего поиска полицейские перестали искать нарушителя и вернулись к машинам ни с чем. Теперь это стало поводом для дискуссии и большинство склоняется к мнению, что такие действия не стоили риска.

Здесь уже возникли вопросы к офицерам полиции штата Арканзас, ведь мчаться в зоне с разрешенной скоростью 35 миль/час (56 км/ч) со скоростью 80 миль/час (129 км/ч) все же рискованно для патрульных и окружающих. Здесь свое слово еще должна сказать служба по охране труда, поскольку патрульные пренебрегали как собственной безопасностью, так и людей рядом.