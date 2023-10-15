Громадськість і експерти схиляються до думки, що недавня погоня за мотоциклістом на швидкості 225 км/год ставить під сумнів тактику та безпеку поліцейського переслідування.

Майже 20-хвилинна поліційна погоня в Арканзасі (США) наприкінці вересня не призвела до арешту порушника, натомість створила великий ризик для оточуючих. Відеореєстратор показує численні випадки, коли водій, поліція та випадкові перехожі ризикували отримати серйозні травми.

Порушника з загрозливими входженнями в повороти та маневрами так і не спіймали. Однак цей приклад дав привід для дискусії щодо доцільності переслідування поліцією порушника ПДР.

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Таким чином, показаний інцидент ставить під сумнів тактику, використану під час переслідування. Експерти зійшлися на думці, що втікачі не дуже хороші хлопці. Саме їх дії загрожують громадськості, і саме цей ризик для громадської безпеки спонукав деяких поліцейських застосувати небезпечну тактику.

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На відео видно, як патруль мчить житловими вулицями, намагаючись наздогнати порушника. Переслідування далі йде по шосе з увімкненими вогнями та сиренами. Деякі маневри мотоцикліста вказують на те, що він не дуже досвідчений, але погоня продовжується.

Байкер та патрульна машина пролітають повз пішоходів ліворуч і праворуч зі швидкістю 140 миль/год (225 км/год) і навіть швидше. В одній точці повороту після 19 хвилин переслідування підозрюваний водій втратив керування і гепнувся додолу. Поки патруль зменшив швидкість, розвернувся, той уже перетнув зустрічну смугу дороги й побіг у ліс.

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Через шість хвилин пішого пошуку поліціянти захекалися шукати порушника і повернулися до машин ні з чим. Тепер це стало полем для дискусії й більшість схиляється до думки, що такі дії не були варті ризику.

Тут уже виникли питання до офіцерів поліції штату Арканзас, адже мчати у зоні з дозволеною швидкістю 35 миль/год (56 км/год) зі швидкістю 80 миль/год (129 км/год) все-таки ризиковано для і для патрульних, і для оточення. Тут своє слово має ще сказати служба з охорони праці, оскільки патрульні нехтували як власною безпекою, так і людей поряд.