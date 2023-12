Škoda расширяет свое присутствие в мире видеоигр, создав карту и собственный квест в Fotrnite.

Автопроизводители расширяют свою узнаваемость благодаря видеоиграм, ведь сейчас молодое поколение предпочитает новые виды медиа, а не традиционные СМИ. Среди них – Skoda Auto, которая вошла в геймерский мир со своим "заряженным" электрическим кроссовером Enyaq Coupe RS.

Игра имеет интерактивный режим, где каждый желающий может создать собственные игровые карты и квесты. Именно так и поступила компания Škoda, создав собственную карту с квестами "Out of Bounds Odyssey".

"Молодое поколение - и не только оно - отказывается от традиционных медиа, таких как телевидение и радио, и проводит все больше времени за видеоиграми. Поэтому когда Škoda решила присоединиться к Fortnite, для них это было не только логичным шагом, но и оригинальной задачей", — говорит Зузана Валковичова, которая занимается маркетингом в Škoda Auto.

Разработчики Fortnite как раз недавно добавили новый режим гонок, поэтому Škoda выбрала удачное время, чтобы присоединиться к игре.

В игре бренд Škoda использовал свою модель Enyaq Coupe RS. Игроки смогут выполнить три мини квеста, если найдут авто. Это популяризирует чешский электромобиль среди молодежи.

Škoda поощряет игроков, которые обнаружат эти локации на карте Out of Bounds Odyssey, делать селфи в игре, публиковать их в Instagram и обозначать официальную учетную запись чешского автопроизводителя.

Fortnite – одна из самых популярных видеоигр в мире, в нее играют около 350 миллионов геймеров. Ранее к игре присоединились такие известные актеры, как Marshmello, Eminem, The Weeknd и другие. Fortnite, а значит, и квест Out of Bounds Odyssey можно играть на разных платформах. Игра доступна для загрузки для ПК, iOS, iPad OS и других устройствах.