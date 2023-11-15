Škoda запровадила цифровий сертифікат з історії обслуговування автомобілів. Він може знадобитись для більш вигідного продажу вживаних автомобілів, які обслуговувались лише на офіційному сервісі.

Цей файл є офіційним документом від виробника, в якому зібрані дані з різних джерел, зокрема - електронної сервісної книжки автомобіля та історії обслуговування у офіційних дилерів. Клієнти завжди матимуть під рукою достовірну інформацію про свій автомобіль без необхідності відвідувати дилера або сплачувати додаткові платежі. Послуга доступна безкоштовно на всіх європейських автомобілях Škoda, які мають Škoda Connect, зокрема і в Україні.

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Цифровий сертифікат транспортного засобу суттєво підвищує прозорість для всіх сторін, коли клієнт Škoda продає вживаний автомобіль. Документ містить ідентифікацію автомобіля, технічні характеристики, огляд встановленого стандартного та додаткового обладнання. Також надається актуальна інформація про пробіг та історію пробігу, будь-які передплачені послуги та продовження гарантії, а також повна сервісна історія. Це стосується не лише регулярного технічного обслуговування, але й будь-яких гарантійних ремонтів.

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Післягарантійна історія буде інтегрована в сервіс цифрових сертифікатів пізніше. Власники транспортних засобів можуть зручно створити файл і експортувати його у форматі PDF з веб-порталу Škoda Connect. Їм потрібно лише зайти на портал, авторизуватися, натиснути на кнопку "Цифровий сертифікат" і завантажити PDF-файл. Після цього вони можуть повторно надіслати його або поділитися ним відповідно до своїх потреб. Власники автомобілів Škoda можуть генерувати цей сертифікат у будь-який час і без обмеження кількості звернень.