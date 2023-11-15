Компания Škoda ввела цифровой сертификат по истории обслуживания автомобилей. Он может понадобиться для более выгодной продажи подержанных автомобилей, которые обслуживались только на официальном сервисе.

Этот файл является официальным документом от производителя, в котором собраны данные из разных источников, в частности – электронной сервисной книги автомобиля и истории обслуживания у официальных дилеров. Клиенты всегда будут иметь под рукой достоверную информацию о своем автомобиле без необходимости посещать дилера или платить дополнительные платежи. Услуга доступна бесплатно на всех европейских автомобилях Škoda, имеющих Škoda Connect, в том числе и в Украине.

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Цифровой сертификат транспортного средства существенно повышает прозрачность всех сделки, когда клиент Škoda продает подержанный автомобиль. Документ содержит идентификацию автомобиля, технические характеристики, обзор установленного стандартного и дополнительного оборудования. Также предоставляется актуальная информация о пробеге и истории пробега, любых предоплаченных услугах и продлении гарантии, а также полная сервисная история. Это касается не только регулярного технического обслуживания, но и гарантийных ремонтов.

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Послегарантийная история будет интегрирована в сервис цифровых сертификатов позже. Владельцы транспортных средств могут удобно создать файл и экспортировать его в формате PDF из веб-портала Škoda Connect. Им нужно только зайти на портал, авторизироваться, нажать кнопку "Цифровой сертификат" и загрузить PDF-файл. После этого они могут повторно отправить или поделиться им в соответствии со своими потребностями. Владельцы автомобилей Škoda могут генерировать этот сертификат в любое время без ограничения количества обращений.