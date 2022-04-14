Придбати нові автомобілі Škoda можна в салонах офіційних дилерів. Це обмежена кількість автомобілів, які були доставлені на склад до 24 лютого.
Офіційні дилери Škoda у регіонах, де немає бойових дій, відновлюють продаж обмеженої кількості нових автомобілів, отриманих на склад до початку війни. Наявність автомобілів можна переглянути на сайті офіційного дистрибутора Škoda в Україні компанії “Єврокар” за посиланням.
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Сервісні центри Škoda працюють залежно від ситуації у регіонах, де вони розташовані. Актуальний перелік відкритих сервісних центрів з контактами і розкладом роботи дивіться за посиланням. Гарантія на автомобілі Škoda під час дії воєнного стану в Україні зберігається у випадку невчасного проходження планового ТО за умови дотримання рівня технічних рідин.
Нагадаємо що Чехія та Škoda дуже допомагають Україні у війні. У перші дні війни було створено гуманітарний хаб на заводі “Єврокар” у Закарпатті де розмістили там кемп для 150 переселенців. Організували разом зі школою Midgard навчання для дітей. Налагодили роботу із залучення гуманітарної допомоги від зарубіжних партнерів та передачу її через наш благодійний фонд Open Mind для мешканців постраждалих регіонів, лікарень та ЗСУ. Ведуться переговори з великими європейськими донорами і робота не зупиняється ані на день.
Зі свого боку, чеські партнери роблять можливе і неможливе. Škoda однією з перших зупинила виробництво в Росії та експорт туди своєї продукції, незважаючи навіть на те, що цей ринок є для компанії другим за обсягом у світі. Для порівняння продажі за минулий рік: приблизно 90 тис. автомобілів Škoda продано у Росії і 6 тис. в Україні. Компанія поки навіть не може оцінити вплив на фінансові результати, які спричинить цей крок, але на цьому не зупиняється.
З початку війни для допомоги Україні зроблені наступні кроки:
- 1 млн євро передано Агентству ООН у справах біженців разом з іншими брендами з Volkswagen Group
- 10 млн чеських крон - пожертва чеській недержавній організації «People in Need», що опікується переселенцями
- 1,5 млн чеських крон - компенсація витрат чеським містам Млада Болеслав, Рихнов-над-Кнежноу та Врхлабі, які приймають українських переселенців
- 4,3 млн чеських крон - спільний збір для України разом з партнерами з чеського профсоюзу KOVO
- 1 млн чеських крон - пожертва для лікарні в місті Тячів Закарпатської області
- Залучення підрозділу ŠKODA Logistics для транспортування гуманітарних вантажів, надання автомобілів чеським гуманітарним організаціям
- Підтримка створення українського дитячого садку «Колиба» з можливістю вивчення чеської мови для 100 дітей та вечірніми мовними курсами для 200 дорослих
- Підтримка родин співробітників з України. Робітникам чеських заводів надається підтримка в оформленні документів для членів родини, надається житло, медичне обслуговування, мовні курси
- Гарантія на автомобілі зберігається навіть у випадку невчасного проходження ТО за умови дотримання рівня технічних рідин і діє на всій території Європи