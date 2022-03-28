Гарантія буде підтримуватись навіть для автомобілів, які не змогли вчасно пройти планове ТО у зв’язку з воєнними діями.

У компанії заявили про скасування жорстких вимог щодо міжсервісного пробігу. Якщо ТО не пройдено вчасно, гарантійні зобов’язання усе одно зберігаються.

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"Як і раніше, ми радимо по можливості дотримуватися регламенту технічного обслуговування, але робимо свій внесок у підтримку країни. На період воєнного стану в Україні гарантія на автомобілі Škoda зберігатиметься навіть у випадку невчасного проходження ТО без обмеження перепробігу. Гарантія діє на території України та усіх європейських країн. Для проходження ТО або виконання ремонтних робіт ви можете звернутися до будь-якого з офіційних дилерів Škoda", - сказано в офіційному повідомленні компанії

"Єдина умова для збереження гарантії – підтримка достатнього рівня технічних рідин" - повідомили в українському представництві Škoda.