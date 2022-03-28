Гарантия будет поддерживаться даже для автомобилей, которые не смогли вовремя пройти плановое ТО в связи с военными действиями.

В компании заявили об отмене жестких требований по межсервисному пробегу. Если ТО не пройдено в срок – гарантийные обязательства все равно сохраняются.

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"По-прежнему мы советуем по возможности соблюдать регламент технического обслуживания, но вносим свой вклад в поддержку страны. На период военного положения в Украине гарантия на автомобили Škoda будет сохраняться даже в случае несвоевременного прохождения ТО без ограничения перепробега. Гарантия действует на территории Украины и всех европейских стран. Для прохождения ТО или выполнения ремонтных работ вы можете обратиться к любому из официальных дилеров Škoda", – говорится в официальном сообщении компании