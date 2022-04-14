Купить новые автомобили Škoda можно в салонах официальных дилеров. Это ограниченное количество автомобилей, доставленных на склад до 24 февраля.

Официальные дилеры Škoda в регионах, где нет боевых действий, возобновляют продажу ограниченного количества новых автомобилей, полученных на склад до начала войны. Наличие автомобилей можно посмотреть на сайте официального дистрибьютора Škoda в Украине компании "Еврокар" по ссылке .

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Сервисные центры Škoda работают в зависимости от ситуации в регионах, где они расположены. Актуальный перечень открытых сервисных центров с контактами и расписанием смотрите по ссылке . Гарантия на автомобили Škoda во время действия военного положения в Украине сохраняется в случае несвоевременного прохождения планового ТО при условии соблюдения уровня технических жидкостей.

Напомним, что Чехия и Škoda очень помогают Украине в войне. В первые дни войны был создан гуманитарный хаб на заводе "Еврокар" в Закарпатье, где разместили кемп для 150 переселенцев. Организовали вместе со школой Midgard обучение для детей. Наладили работу по привлечению гуманитарной помощи от зарубежных партнеров и передачу ее через благотворительный фонд Open Mind для жителей пострадавших регионов, больниц и ВСУ. Ведутся переговоры с большими европейскими донорами, и работа не останавливается ни на день.



Со своей стороны, чешские партнеры делают возможное и невозможное. Škoda одной из первых остановила производство в России и экспорт туда своей продукции, несмотря даже на то, что этот рынок является для компании вторым по объему в мире. Для сравнения продаж за прошлый год: примерно 90 тыс. автомобилей Škoda продано в России и 6 тыс. в Украине. Компания пока даже не может оценить влияние на финансовые результаты, которые повлечет за собой этот шаг, но на этом не останавливается.

С начала войны для помощи Украине сделаны следующие шаги: