"Євробляхарі" анонсували нові акції непокори - вимагатимуть відмінити коефіцієнт віку авто при розрахунку вартості розмитнення.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах. По даним ДФС з 25 листопада 2018 року по 22 січня 2019 року було розмитнено майже 44 тис. автомобілів з єврономерами. Це складає близько 7% від загальної кількості “євроблях” в Україні.

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Зараз за легалізацію автомобіля громадяни змушені віддавати український державі 100-200% від його вартості. Крім фінансових є і бюрократичні перепони – потрібно довести митниці справжню вартість авто (договір купівлі не завжди приймається до уваги) та пройти процедуру сертифікації, яка найчастіше є суто корупційною. Очевидно, що за таких умов далеко не всі бажаючі зможуть розмитнити авто.

Крім того до кінця періоду пільгового розмитнення залишилось менше місяця. Далі ще впродовж трьох місяців “евробляхи” можна буде розмитнити за повними ставками. Тих хто цього не зробить влада обіцяє штрафувати – розміри стягнень сягатимуть 170 тисяч гривень.

Саме тому власники автомобілів з іноземною реєстрацією планують в лютому вийти на мирні акції з вимогою скасувати коефіцієнт віку авто у розрахунку вартості акцизу, який передбачений в законі про нові правила розмитнення

“Ми продовжуємо боротьбу за доступний автомобіль для кожного українця. Спробуємо розібратися, чи стала після прийняття закону 8487 митна очистка доступною (до 500 євро), як радісно з трибун озвучили Ніна Южаніна і Петро Олексійович Порошенко. Ми знаємо, як реально наповнити пенсійний фонд і допомогти людям заробляти і піднімати економіку нашої України. У лютому ми знову вийдемо на мирні акції і будемо домагатися скасування множника років у формулі розрахунку “акцизу”. Приєднуйтесь незалежно від Ваших поглядів, адже тільки разом сила”, - наголошується в повідомленні “АвтоЕвроСила” у Facebook.

Вірогідність виконання вимог простестувальників залежатиме від їх кількості та активності. Для внесення таких змін в закон потрібне голосування в Верховній Раді, а це непростий процес. Проте він можливий і саме зараз,у передвиборчий період, на темі розмитнення авто провладні політичні сили можуть здобути деяку прихильність громадян.