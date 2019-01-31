"Евробляхеры" анонсировали новые акции неповиновения – будут требовать отменить коэффициент возраста авто при расчете стоимости растаможки.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. По данным ГФС с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года было растаможено почти 44 тыс. автомобилей с еврономерами. Это составляет около 7% от общего количества “євроблях” в Украине.

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Сейчас за легализацию автомобиля граждане вынуждены отдавать украинскому государству 100-200% от его стоимости. Кроме финансовых есть и бюрократические преграды – нужно доказать таможне реальную стоимость авто (договор купли не всегда принимается во внимание) и пройти процедуру сертификации, которая чаще всего является чисто коррупционной. Очевидно, что при таких условиях далеко не все желающие смогут растаможить авто.

Кроме того до конца периода льготной растаможки осталось меньше месяца. Далее еще в течение трех месяцев “евробляхи” можно будет растаможить за полными ставками. Тех кто этого не сделает власть обещает штрафовать – размеры взысканий будут достигать 170 тысяч гривен.

Именно поэтому владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют в феврале выйти на мирные акции с требованием отменить коэффициент возраста авто в расчете стоимости акциза, который предусмотрен в законе о новые правила растаможки

“Мы продолжаем борьбу за доступный автомобиль для каждого украинца. Попробуем разобраться, стала ли после принятия закона 8487 таможенная очистка доступной (до 500 евро), как радостно с трибун озвучили Нина Южанина и Петр Алексеевич Порошенко. Мы знаем, как реально наполнить пенсионный фонд и помочь людям зарабатывать и поднимать экономику нашей Украины. В феврале мы снова выйдем на мирные акции и будем добиваться отмены множителя лет в формуле расчета “акциза”. Присоединяйтесь независимо от Ваших взглядов, ведь только вместе сила”, – отмечается в сообщении “АвтоЕвроСила” в Facebook.

Вероятность выполнения требований простестующих будет зависеть от их количества и активности. Для внесения таких изменений в закон нужно голосование в Верховной Раде, а это непростой процесс. Однако он возможен и именно сейчас, в предвыборный период, на теме растаможки авто провластные политические силы могут получить некоторую приверженность граждан.