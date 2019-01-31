Огромная бесплатная парковка в Тайланде поразила автомобилистов всего мира. Даже таких экономных, как украинцы.

В одном из районов Бангкока (Тайланд) существует огромная бесплатная парковка автомобилей. Их там настолько много, что проездов между машинами не остается. Люди нашли выход: не оставляют машину на стояночном тормозе, чтобы в любой момент машину могли подвинуть. Это делается вручную, причем двигают чужие машине все, кому они мешают. Конечно, из-за такого перемещения бамперы не могут уцелеть, поэтому автовладельцы навешивают на них пластиковые фартуки.

Самая плотная парковка в мире имеет одно объяснение: она единственная в этом районе бесплатная, за остальные надо платить около 20 местных бат в час, а это примерно 17 украинских гривен.

Смотрите видео крупнейшей бесплатной парковки Бангкока:

Напомним, что в Киеве выйдут на дорогу парковщики с высшим образованием.