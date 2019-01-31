Величезна безкоштовна парковка в Тайланді вразила автомобілістів всього світу. Навіть таких ощадливих, як українці.

В одному з районів Бангкоку (Тайланд) існує величезна безкоштовна парковка автомобілів. Їх там настільки багато, що проїздів між машинами не залишається. Люди знайшли вихід: не залишають машину на стоянковому гальмі, щоб в будь-який момент машину могли посунути. Це робиться вручну, причому рухають чужі машині усі, кому вони заважають. Звичайно, за такого переміщення бампери не можуть вціліти, тому автовласники навішують на них пластикові фартухи.

Найбільш щільна парковка в світі має одне пояснення: вона єдина в цьому районі безкоштовна, за інші треба платити близько 20 місцевих бат в годину, а це приблизно 17 українських гривень.

Дивіться відео найбільшої безкоштовної парковки Бангкоку:

Нагадаємо, що у Києві вийдуть на дорогу паркувальники з вищою освітою.