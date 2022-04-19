Шведський виробник суперкарів Koenigsegg пообіцяв передати свій виторг Україні.

Шведський виробник Koenigsegg надшвидкісних суперкарів виступив із підтримкою України. Про це компанія заявила у своєму офіційному профілі Twitter.

Читайте також: Як на практиці привозять авто без розмитнення

У Koenigsegg опублікували відео на підтримку України, а також заявили, що передадуть усі кошти від продажу фірмових аксесуарів Koenigsegg Gear за березень та квітень у фонди допомоги українцям.

Бренд аксесуарів Koenigsegg Gear продає одяг, коштовності, аксесуари із символікою шведської марки, а також масштабні копії суперкарів.