Шведский производитель суперкаров Koenigsegg пообещал передать свою выручку Украине.

Шведский производитель Koenigsegg сверхскоростных суперкаров выступил с поддержкой Украины. Об этом компания заявила в своем официальном профиле Twitter.

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В Koenigsegg опубликовали видео в поддержку Украины, а также заявили, что передадут все средства от продажи фирменных аксессуаров Koenigsegg Gear за март и апрель в фонды помощи украинцам.

Бренд аксессуаров Koenigsegg Gear продает одежду, драгоценности, аксессуары с символикой шведской марки, а также масштабные копии суперкаров.