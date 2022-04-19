Шведский производитель суперкаров Koenigsegg пообещал передать свою выручку Украине.
Шведский производитель Koenigsegg сверхскоростных суперкаров выступил с поддержкой Украины. Об этом компания заявила в своем официальном профиле Twitter.
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В Koenigsegg опубликовали видео в поддержку Украины, а также заявили, что передадут все средства от продажи фирменных аксессуаров Koenigsegg Gear за март и апрель в фонды помощи украинцам.
Бренд аксессуаров Koenigsegg Gear продает одежду, драгоценности, аксессуары с символикой шведской марки, а также масштабные копии суперкаров.