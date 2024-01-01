Koenigsegg Jesko встановив новий світовий рекорд

Цього разу відзначився заточений під швидкісні заїзди Jesko Absolut, яким керував заводський тест-пілот Koenigsegg Маркус Лунд. Заїзди відбулися рано-вранці 27 червня на аеродромі у шведському місті Еребру. Виміри проводилися апаратурою Racelogic. Про це пише avtomir.ua.

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Сам Jesko Absolut був у стандартній специфікації, з шинами Michelin Pilot Sport Cup2 R та повним баком біоетанолу E85. З метою безпеки на гіперкар встановили каркас, плюс Маркус Лунд попросив замінити крісло водія на аналогічне, але від One:1.

Розгін з нуля до 400 км/год (фактична швидкість — 412 км/год) і подальше гальмування зайняли 27,83 секунди — майже на секунду менше, ніж знадобилося гіперкару Regera у 2023 році. Заодно на рахунок Koenigsegg було записано ще три світові рекорди: 0-400 км/год за 18,82 секунди, 0-250-0 миль/год за 28,27 та 0-250 миль/год за 19,2 секунди.

Все це було досягнуто без використання активної аеродинаміки, хоч і без неї Jesko Absolut може похизуватися одним з найнижчих коефіцієнтів опору повітря – 0,278. У Rimac Nevera цей показник дорівнює 0,3, а у Bugatti Chiron – 0,35.

Двигун Jesko – п’ятилітровий V8 з двома турбокомпресорами, який на звичайному бензині видає 1280 к.с., а на біоетанолі – 1600 «конячок». Піковий крутний момент у 1500 Нм доступний на 5100 об/хв. Привід у гіперкара задній. Тяга на колеса йде через 9-ступеневу коробку передач Light Speed Transmission з вісьмома багатодисковими зчепленнями.