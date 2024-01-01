Koenigsegg Jesko установил новый мировой рекорд

На этот раз отличился заточенный под скоростные заезды Jesko Absolut, которым управлял заводской тест-пилот Koenigsegg Маркус Лунд. Заезды состоялись рано утром 27 июня на аэродроме в шведском городе Эребру. Измерения проводились аппаратурой Racelogic. Об этом пишет avtomir.ua.

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Сам Jesko Absolut был в стандартной спецификации, с шинами Michelin Pilot Sport Cup2 R и полным баком биоэтанола E85. В целях безопасности на гиперкар установили каркас, плюс Маркус Лунд попросил заменить кресло водителя на аналогичное, но от One:1.

Разгон с нуля до 400 км/ч (фактическая скорость - 412 км/ч) и последующее торможение заняли 27,83 секунды - почти на секунду меньше, чем понадобилось гиперкару Regera в 2023 году. Заодно на счет Koenigsegg было записано еще три мировых рекорда: 0-400 км/ч за 18,82 секунды, 0-250-0 миль/ч за 28,27 и 0-250 миль/ч за 19,2 секунды.

Все это было достигнуто без использования активной аэродинамики, хотя и без нее Jesko Absolut может похвастаться одним из самых низких коэффициентов сопротивления воздуха – 0,278. У Rimac Nevera этот показатель равен 0,3, а у Bugatti Chiron – 0,35.

Двигатель Jesko – пятилитровый V8 с двумя турбокомпрессорами, который на обычном бензине выдает 1280 л.с., а на биоэтаноле – 1600 "лошадок". Пиковый крутящий момент в 1500 Нм доступен на 5100 об/мин. Привод у гиперкара задний. Тяга на колеса идет через 9-ступенчатую коробку передач Light Speed Transmission с восемью многодисковыми сцеплениями.