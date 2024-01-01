Роскошный Koenigsegg Jesko за 2,8 миллиона евро сгорел дотла: причина неизвестна

Как сообщает Motor1, инцидент произошел утром 15 июня. Известно, что автомобиль вспыхнул лишь через несколько минут, после того, как владелец отъехал из отеля вблизи города Маруси. Внутри авто на момент пожара находилось 2 человека.

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Владелец сгоревшего гиперкара утверждает, что двигался с низкой скоростью. Когда пожарные потушили авто, единственными узнаваемыми деталями, что от него остались были колесные диски. Причины пожара еще не установлены.

Сообщается, что на дворе было достаточно жарко, что, вероятно, также могло стать одним из факторов причины возгорания. Теперь компания Koenigsegg просит владельцев 1600-сильных гиперкаров воздержаться от поездок в ближайшее время, пока не завершится следствие.

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Автомобиль имел пробег более 160 км, ведь владелец получил свой Jesko всего за несколько недель до происшествия. Всего компания Koenigsegg планирует выпустить 125 экземпляров Jesko до конца производства и теперь в мире стало на один меньше.