Шведский производитель автомобилей спортивного класса Koenigsegg передал заказчику автомобиль Jesko Attack, полностью покрытый глянцевым углеродным волокном со вставками 24-каратного золота.

Это – единственный экземпляр в таком исполнении в ограниченной партии из 125 машин. Человек, заказавший подобную отделку, очевидно, вдохновился Agera RS. Та машина, известная как "Феникс", была построена для американского магната недвижимости Мэнни Хошбина. Ее также принарядили открытыми панелями кузова из углеродного волокна с золотыми акцентами.

На этот раз другой заказчик решил улучшить отделку. У эксклюзивного Jesko каждая деталь экстерьера из открытого карбона с прозрачным покрытием имеет вкрапления золота. Разнообразные внешние элементы производитель наделил настоящими акцентами из 24-каратного сусального золота.

Читайте также Koenigsegg показал новинку с самой удивительной в мире коробкой передач

Вся отделка является настоящим листовым золотом. Кроме того, даже прозрачное покрытие на карбоне содержит золотые хлопья. Есть золотые значки и золотые центральные замки на колесах. Такую отделку также получили кронштейны зеркал, центр передней панели, аэродинамические элементы на боковых порогах и торцевые пластины заднего крыла. Другие золотые орнаменты включают различные линии, проходящие вдоль крыши.

Единственная в таком убранстве версия гиперкара в остальной комплектации мало чем отличается от других машин. Здесь центральное расположение двигателя, что присуще трековым машинам. Есть целый набор агрессивных аэродинамических компонентов, предназначенных для улучшения прижимной силы.

Полностью углеродный Koenigsegg Jesko Attack с акцентами 24-каратного золота. Фото: Koenigsegg

К таким элементам относятся вышеупомянутое заднее антикрыло, эффектный передний сплиттер и характерный диффузор. Однако это не обязательная комплектация, поскольку Koenigsegg продает Jesko еще и в исполнении Absolut. Она разработана как высокоскоростная версия, идет без заднего антикрыла и способна развивать скорость более 480 км/ч.

Все версии Jesko комплектуются 5,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, способным выдавать 1280 л.с. Он совмещен с 9-ступенчатой трансмиссией с несколькими сцеплениями, приводящей в движение задние колеса.