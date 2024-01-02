Шведський виробник автомобілів спортивного класу Koenigsegg передав замовнику автомобіль Jesko Attack, повністю покритий глянцевим вуглецевим волокном із вставками 24-каратного золота.

Це – єдиний примірник в такому виконанні в обмеженій партії зі 125 машин. Людина, котра замовила подібне оздоблення, вочевидь, надихнулася особливо відомою Agera RS. Та машина, відома як «Фенікс», була побудована для американського магната нерухомості Менні Хошбіна. Її також причепурили відкритими панелями кузова з вуглецевого волокна із золотими акцентами.

Цього разу інший замовник вирішив поліпшити оздоблення. У ексклюзивного Jesko кожна деталь екстер’єру з відкритого карбону і прозорим покриттям має вкраплення золота. Різноманітні зовнішні елементи виробник наділив справжніми акценти з 24-каратного сусального золота.

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Все оздоблення є справжнім листовим золотом. Крім того, навіть прозоре покриття на карбоні містить золоті пластівці. Є золоті значки та золоті центральні замки на колесах. Таке оздоблення також отримали кронштейни дзеркал, центр передньої панелі, аеродинамічні елементи на бічних порогах і торцеві пластини заднього крила. Інші золоті орнаменти включають різні лінії, що проходять уздовж даху.

Єдина в такому оздобленні версія гіперкара в решті комплектації мало чим відрізняється від інших машин. Тут центральне розташування двигуна, що притаманно трековим машинам. Задля цього тут є цілий набір агресивних аеродинамічних компонентів, призначених для покращення притискної сили.

Повністю вуглецевий Koenigsegg Jesko Attack з акцентами 24-каратного золота. Фото: Koenigsegg

До таких елементів належать вищезгадане заднє антикрило, ефектний передній спліттер і характерний дифузор. Однак це не обов’язкова комплектація, оскільки Koenigsegg продає Jesko ще й у виконанні Absolut. Вона розроблена як високошвидкісна версія, йде без заднього антикрила і здатна розвивати швидкість понад 480 км/год.

Усі версії Jesko комплектуються 5,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, здатним видавати 1280 к.с. Він поєднаний з 9-ступеневою трансмісією із кількома зчепленнями, що приводить в рух задні колеса.