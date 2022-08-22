Новий спорткар має дев'ятиступеневу коробку передач з важелем на шість ступенів. Не дивуйтеся, все пояснимо.

На автомобільний тиждень у Каліфорнійському Монтереї шведська компанія Koenigsegg привезла новий спорткар СС850, який зовні дуже схожий на першу модель марки CC8, представлену 20 років тому. Однак за знайомим виглядом ховається зовсім інша начинка.

Читайте також: Koenigsegg допоможе Україні грошима

Автомобіль запозичив 5,0-літровий турбований V8 у моделі Jesko. Його потужність досягає 1385 кінських сил, щоправда для цього потрібно залити паливо Е85. Зі звичайним бензином віддача буде на 200 конячок менше.

При цьому вага спорткара складає 1385 кілограмів, тобто на кожен кілограм припадає по кінській силі. Динамічні характеристики не розголошуються, але ви маєте право уявити їх собі самі.

Головною особливістю новинки стала трансмісія з невимовною назвою TWMPAFMPC, яку нездатні запам'ятати навіть ті, хто не підглядаючи, пише слово Koenigsegg без помилок. Це розшифровується як «найпотужніший і найшвидший у світі автомобіль з механічною коробкою передач».

Насправді коробка CC850 автоматична, а точніше роботизована з багатодисковим зчепленням. Однак керуватися вона може із салону за допомогою педалі зчеплення і важелем для вибору шести передач. При цьому всього в коробці дев'ять ступенів і які з них будуть використовуватися в шестиступінчастій схемі, залежить від обраного режиму руху.

Вважається, що в спортивних механічних коробках передач шість ступенів є об'єктивним максимумом, оскільки при подальшому збільшенні їхньої кількості розгінна динаміка починає знижуватися через час, який пілот витрачає на перемикання. Втім, у CC850 можна вибрати й автоматичний режим, і всі дев'ять передач будуть послідовно перебиратися.

Загалом буде побудовано 50 екземплярів, що приурочено вже до 50-річчя засновника бренду Крістіана фон Кенігсегга.