Новый спорткар имеет девятиступенчатую коробку передач с рычагом на шесть ступеней. Не удивляйтесь, все объясним.

На автомобильную неделю в Калифорнийский Монтерей шведская компания Koenigsegg привезла новый спорткар СС850, который внешне очень похож на первую модель марки CC8, представленную 20 лет назад. Однако за знакомым видом скрывается совсем другая начинка.

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Автомобиль позаимствовал 5,0-литровый турбированный V8 у модели Jesko. Его мощность достигает 1385 лошадиных сил, правда для этого нужно залить топливо Е85. С обычным бензином отдача будет на 200 лошадок меньше.

При этом вес спорткара составляет 1385 килограммов, то есть на каждый килограмм приходится по лошадиной силе. Динамические характеристики не разглашаются, но вы вправе представить их себе сами.

Главной особенностью новинки стала трансмиссия с неописуемым названием TWMPAFMPC, которую не способны запомнить даже те, кто не подглядывая, пишет слово Koenigsegg без ошибок. Это расшифровывается как “самый мощный и быстрый в мире автомобиль с механической коробкой передач”.

На самом деле коробка CC850 автоматическая, а точнее роботизированная с многодисковым сцеплением. Однако управляться она может из салона с помощью педали сцепления и рычагом для выбора шести передач. При этом всего в коробке девять ступеней, и какие из них будут использоваться в шестиступенчатой схеме зависит от выбранного режима движения.

Считается, что в спортивных механических коробках передач шесть ступеней является объективным максимумом, так как при дальнейшем увеличении их количества разгонная динамика начинает снижаться через время, которое пилот тратит на переключение. Впрочем, в CC850 можно выбрать и автоматический режим, и все девять передач будут последовательно перебираться.

Всего будет построено 50 экземпляров, что приурочено уже к 50-летию основателя бренда Кристиана фон Кенигсегга.